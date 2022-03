Guerra in Ucraina: negoziati in fase di stallo, ecco le richieste di Putin

L’invasione russa in terra ucraina prosegue senza sosta. L’avanzata dell’esercito invasore va a rilento, ma nonostante ciò, macinano sempre più Km verso Kiev. La popolazione ucraina si stringe attorno al proprio esercito, con una resistenza veramente tenace, creando molte difficoltà ai russi: l’idea di Putin, probabilmente era di arrivare quasi subito alla capitale, deporre il governo e concludere in fretta l’atto bellico, ma la realtà è ben diversa.

Ad oggi le stime delle vittime sono molto incerte, vista la diversità e la varietà delle fonti da cui provengono. Certamente si parla di vittime tra civili, crimini contro l’umanità, stragi, distruzioni di edifici ed infrastrutture. Entrambe le parti hanno oganizzato già tre incontri per trovare un possibile accordo di pace. Allo stesso tempo i due eserciti continuano a combattere strenuamente.

Nei tre round di incontri non si è arrivato ad una conclusione vera e propria; di certo sono stati fatti dei passi avanti e dei segnali di apertura da entrambe le parti. Nell’ultimo incontro della giornata di ieri sono stati raggiunti alcuni accordi sulla questione “corridoi umanitari” per consetire la fuga dei cittadini ucraini; come riferisce SkyTg24, il governo di Mosca si ritiene ancora insoddisfatto, visto che il presidente della Federazione Russa, ha chiarito quali sono i 4 punti per porre fine al conflitto:

la cessazione di qualsiasi atto bellicoso da parte dell’esercito ucraino

cambiamento dell’attuale costituzione ucraina , modificata nel 2019 dall’attuale presidente Zelensky, in cui è indicatoa come obiettivo futuro l’entrata nella Nato. Questo per Putin è inacettabile e vuole la neturalità da parte del paese vicino.

riconoscimento della Crimea come territorio russo ; questa penisola fu integrata come parte del territorio della Federazione nel 2014, tramite una rapida azione militare e l'istituzione di un referendum, giudicato dal governo ucraino e dal mondo come illegittimo

riconoscimento dell'indipendeza delle Repubbliche separatiste di Doneck e Lugansk; entrambe sono due porzioni di territorio delle regioni orientali del Donbass; sempre nel 2014, dopo la crisi di Crimea, insorsero (con l'aiuto di Mosca) dichiarando la propria indipendenza dal governo centrale ucraino, ma non come parte integrante della Russia. Il governo ucraino, differentemente dalla Crimea, per questo motivo non l'ho ha mai accettato tale condizione, conducendo una guerra contro queste due Repubbliche, andando avanti per 8 anni (la guerra del Donbass).

Allo stesso tempo, il governo di Zelensky ha dichiarato che tali condizioni sono inaccettabili. Intato le parti si dovranno reincontrare per la prossima settimana, probabilmente sempre in Bielorussia, per andare avanti nelle trattative di pace. Neanche in questi tipi di incontri sembrano cessare le violenze: sembra proprio che un membro del team ucraino, presente al primo incontro, Denys Kireev, è morto durante un tentativo di arresto. Questo perchè è stato accusato di alto tradimento.