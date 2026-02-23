Guerra in Ucraina, per la ricostruzione serviranno 588 miliardi di dollari

A dettare le cifre è stata la Banca Mondiale, che ha evidenziato quanto sarà costoso ricostruire l’Ucraina dopo la guerra (in corso) con la Russia. Ci vorranno almeno 588 miliardi di dollari, cifre che fanno rabbrividire

Una situazione gravissima

L’Ucraina è al tracollo e lo testimoniano le notizie giornaliere che arrivano proprio dal paese. La guerra con la Russia sta costringendo i cittadini ucraini a fuggire in cerca di rifugio in altri stati, mentre la ricostruzione appare come difficilissima.

Infatti, secondo i dati emessi dalla Banca Mondiale per ricostruire il paese ucraino serviranno 588 miliardi di dollari. Cifre da capogiro e che servirebbero per far sì che lo stato possa riprendersi a dovere.

Intanto, la situazione peggiora

È dell’ultima ora la notizia delle dichiarazioni provenienti da Kiev. Il presidente degli esteri ucraino Andrii Sybiha, infatti, ha detto che Putin dovrebbe essere perseguito come criminale di guerra per poi aggiungere “I criminali di guerra russi non hanno diritto all’impunità“. Poi ha continuato dando la colpa alla “leadership del Paese, che ha dato inizio alla guerra, a ogni singolo occupante che commette crimini di guerra“. Secondo Sybiha gli alleati dovrebbero “attuare il mandato di arresto spiccato dalla corte di giustizia nei confronti del Presidente russo nel 2023“.