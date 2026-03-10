Guerra Iran, allarme della NATO: “Isola della Grecia a rischio attacco”

La crisi legata al conflitto con l’Iran arriva a lambire anche il Mediterraneo orientale. Al centro delle preoccupazioni della NATO c’è Creta, dove si trova la base strategica di Souda Bay, uno dei principali avamposti militari dell’Alleanza nell’area. Secondo le valutazioni condivise con Washington, l’isola potrebbe diventare un possibile obiettivo in caso di escalation. Per questo il governo greco ha deciso di rafforzare con urgenza le proprie difese.

Le analisi di sicurezza indicano un “rischio significativo” che la base possa essere presa di mira da un missile iraniano. Nel linguaggio operativo dell’Alleanza Atlantica, si tratta di una valutazione che si colloca appena sotto il livello di “rischio elevato”. L’allerta sarebbe stata lanciata già nei giorni precedenti agli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi legati al regime di Teheran.

Atene ha reagito aumentando la protezione militare dell’area. Nella baia di Souda è stata attivata una batteria di missili Patriot dell’aeronautica militare greca, affiancata da sistemi di difesa aerea a corto raggio messi in campo dalle forze statunitensi. Il dispositivo è stato inoltre rafforzato con strumenti specifici per contrastare eventuali attacchi con droni.

Le misure non si limitano a Creta. Le autorità greche hanno deciso di schierare un’ulteriore batteria Patriot sull’isola di Karpathos, nel tentativo di coprire una zona ritenuta vulnerabile nel sistema di difesa nazionale. La scelta riflette il clima di crescente tensione nel Mediterraneo orientale e il timore che il conflitto mediorientale possa avvicinarsi sempre più all’Europa.