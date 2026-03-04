Guerra Iran, fin dove possono arrivare i missili

Le recenti azioni militari attribuite all’Iran nel Mediterraneo orientale hanno acceso un campanello d’allarme anche per l’Italia. Non è solo una questione politica, ma una valutazione legata alle capacità balistiche di Teheran. Gli esperti sottolineano come alcuni sistemi missilistici iraniani abbiano un raggio considerevole. Questo elemento cambia la prospettiva della sicurezza nell’area.

Con una portata stimata tra i 2.000 e i 3.000 chilometri, determinati vettori potrebbero coprire distanze che includono parte del territorio italiano. Si tratta di uno scenario teorico, ma tecnicamente plausibile. La difesa nazionale deve misurarsi anche con eventualità remote. Ignorare il dato significherebbe sottovalutare l’evoluzione degli equilibri militari.

Le zone più vicine alla soglia di copertura sono soprattutto nel Mezzogiorno. Sicilia, Calabria e Puglia figurano tra le aree geograficamente più esposte. Anche Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo e Lazio rientrano nel perimetro potenziale. La mappa, dunque, non è affatto marginale.

A incidere maggiormente, tuttavia, è la presenza di strutture militari collegate alla NATO e agli Stati Uniti. Questi siti rappresentano nodi strategici nel dispositivo occidentale nel Mediterraneo. In un’eventuale escalation, diventerebbero obiettivi di alto valore simbolico e operativo. La geografia conta, ma il peso strategico conta ancora di più.