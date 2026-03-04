Guerra Iran, Mattarella ha convocato Giorgia Meloni

Colloquio riservatoal Palazzo del Quirinale, dove il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Un faccia a faccia fitto, dedicato ai fronti più caldi dello scenario globale. Sul tavolo, le tensioni internazionali e il posizionamento dell’Italia nei delicati equilibri diplomatici. Un passaggio che conferma l’attenzione del Colle sugli sviluppi della geopolitica.

Poche ore prima, il Presidente aveva avuto un confronto con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Al centro della discussione, le strategie di difesa e il ruolo delle Forze armate nei teatri esteri. Un dialogo tecnico e politico insieme, utile a delineare un quadro aggiornato delle criticità. La sicurezza resta uno dei cardini dell’agenda istituzionale.

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata a Palazzo Chigi, dove la presidente del Consiglio ha convocato una riunione ristretta sull’escalation in Medio Oriente. Presenti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, quest’ultimo in videocollegamento, insieme ai principali ministri coinvolti. Un vertice operativo per coordinare la linea del governo di fronte alla crisi mediorientale.

Al tavolo anche il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, con il supporto dei vertici dell’intelligence. L’obiettivo: valutare rischi, scenari e possibili ripercussioni finanziarie. Da Palazzo Chigi filtrano parole come cautela e responsabilità. Il dossier resta aperto, con ulteriori aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.