Guerra Iran, migliaia di combattenti avrebbero attraversato il confine: la posizione di Washington

Nel già fragile equilibrio del Medio Oriente emergono nuove voci che parlano di un possibile sviluppo inatteso sul fronte iraniano. Alcune fonti internazionali sostengono che migliaia di combattenti curdi avrebbero attraversato il confine entrando in Iran. L’indiscrezione è stata diffusa inizialmente da Fox News, che cita un funzionario statunitense rimasto anonimo.

Nel giro di poche ore la notizia è stata rilanciata anche da diversi media israeliani, accendendo il confronto tra analisti e osservatori geopolitici. Di fronte al clamore mediatico, Washington ha scelto di intervenire con una posizione ufficiale molto prudente. Il Segretario alla Difesa ha respinto con decisione le ipotesi secondo cui gli Stati Uniti starebbero lavorando a un piano di “regime change” contro il governo iraniano. Secondo il capo del Pentagono, l’esercito americano non starebbe fornendo armi o supporto diretto a gruppi ribelli.

La linea ufficiale degli Stati Uniti rimane infatti concentrata su operazioni militari circoscritte. Gli interventi, secondo la versione americana, mirano esclusivamente a colpire alcune infrastrutture strategiche iraniane. Tra gli obiettivi indicati figurano missili balistici, droni militari e capacità navali.

Dietro questa posizione pubblica, tuttavia, alcune ricostruzioni giornalistiche delineano un quadro più complesso. Diversi report parlano di possibili attività riservate da parte della CIA. L’agenzia di intelligence, secondo tali ipotesi, starebbe studiando un programma segreto per sostenere i gruppi curdi iraniani.