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Guerra Iran-Usa-Israele, segnali di disgelo: al centro c’è la riapertura dello Stretto di Hormuz

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
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Foto presa da Wikimedia Commons

Dopo mesi di tensioni e scontri che hanno tenuto il Medio Oriente con il fiato sospeso, arrivano segnali che fanno sperare in una svolta. Stati Uniti e Iran avrebbero infatti raggiunto un accordo preliminare destinato ad aprire una nuova fase di dialogo, con l’obiettivo di ridurre le ostilità e favorire una maggiore stabilità nella regione

Ritorno alla normalità?

Uno degli aspetti più importanti dell’intesa riguarda lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso cui transita una parte rilevante del commercio mondiale di petrolio e gas. La sua limitata operatività nei mesi scorsi aveva alimentato forti preoccupazioni sui mercati internazionali, provocando rialzi dei prezzi energetici e timori per possibili interruzioni delle forniture.

Secondo le ultime informazioni, la riapertura dello stretto potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, accompagnata dalle operazioni necessarie per garantire la sicurezza della navigazione. Le prime navi stanno tornando a transitare nell’area e diversi leader internazionali hanno accolto con favore questa prospettiva, considerandola un passaggio decisivo per il ritorno alla normalità.

Situazione più in discesa?

La possibile riapertura di Hormuz rappresenta molto più di una semplice questione commerciale. È il simbolo di un allentamento delle tensioni tra Washington e Teheran e potrebbe avere effetti positivi sull’intera economia globale. Restano ancora diversi nodi da sciogliere, soprattutto sul fronte nucleare e della sicurezza regionale, ma il clima appare oggi più disteso rispetto alle settimane passate.

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