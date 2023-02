Guerra Russia-Ucraina, i migliori calciatori hanno abbandonato il campionato russo: Putin molto infastidito

La guerra tra Russia e Ucraina ha inciso parecchio anche sul mondo del calcio. I principali sponsor delle competizioni europee, infatti, provenivano proprio da società con sede in Russia che, dopo gli ultimi avvenimenti sono state radiate. Il campionato russo, così come quello ucraino, è in discesa. La guerra ha portato ad un impoverimento della massima competizione russa, con i migliori calciatori che sono andati via.

Tra questi anche il nuovo campione del Napoli, Kvara, che ora è esploso definitivamente. El Mundo riporta: “Karsnodar ha perso otto giocatori. Il Rubin Kazan sette. E siccome il campionato non si è fermato, come quello ucraino, è finito in discesa“.

“Alla maggior parte delle squadre è rimasto quel tanto che basta per competere. Star come il georgiano Kvaratskhelia trionfano ora a Napoli. Alcuni calciatori russi hanno cambiato nazionalità a causa di ciò che potrebbe accadere. Sazonov, della Dinamo Mosca, è diventato georgiano. Spertsyan, di Krasnodar, armeno“.

Vladimir Putin è rimasto molto infastidito dalle decisioni dei calciatori di andare via. Chi ha preso questa decisione, infatti, sarebbe stato definitivamente radiato dal territorio russo, con l’impossibilità di giocare nella Priemer Liga nei prossimi anni.

El Mundo, infine, riporta: “La stampa russa è arrivata a ipotizzare che Quincy Promes sarebbe diventato russo per evitare i quattro anni di carcere che deve affrontare nei Paesi Bassi, approfittando del fatto che la giustizia russa proibisce l’estradizione dei suoi cittadini. I brasiliani dello Zenit, Claudinho e l’ex Barça Malcolm hanno appena ricevuto il via libera dal governo di Vladimir Putin per ottenere la nazionalità russa“.