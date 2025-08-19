Guerra Ucraina-Russia, Trump:” A breve ci sarà l’incontro tra Putin e Zelensky”

In questi giorni, Trump e Zelensky si sono confrontati su alcuni temi importanti con l’obiettivo di porre fine alla guerra in Ucraina. A Washington hanno presenziato anche altri rappresentanti europei.

Durante la riunione, il presidente americano è stato a telefono per circa una quarantina di minuti con Putin. Al termine del meeting, Trump sul suo social Truth ha rivelato di aver: “avviato accordi per un incontro, in un luogo da determinare, tra il presidente Putin e il presidente Zelensky. Dopo quell’incontro, avremo un trilaterale, con i due presidenti più me. È un buon passo avanti iniziale per una guerra che continua da quasi quattro anni». Stando a quando emerso, Trump e Putin si confronteranno a breve, entro le prossime due settimane.

La data, tuttavia, come testimonia Zelensky, non è ancora stata decisa. Il presidente americano ha aggiunto:” Abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, che verranno fornite dai vari Paesi europei, con il coordinamento degli Stati Uniti”. La prima linea di difesa sarà costituita dagli Europei. Il ruolo dell’esercito americano non è ancora stato definito. Secondo le ultime affermazioni, i soldati degli USA si occuperanno della sicurezza.

Alcune immagini hanno immortalato Trump e Zelensky difronte ad una cartina. Nulla ancora è stato deciso circa le divisioni territoriali. Il presidente ucraino ha espressamente detto di voler affrontare la tematica con un negoziato firmato anche da Putin. Ciò che è certo è che Zelensky non accetterà l’iniziale proposta territoriale russa.

Ad oggi, deve ancora arrivare il famoso “cessate il fuoco”. Secondo molti europei e come detto dallo stesso cancelliere Merz, non si può immaginare il raggiungimento della pace, senza la fine dell’impiego delle armi su entrambi i fronti. Benché questa sia una tappa fondamentale, secondo Trump, Putin non è ancora convinto di volervi procedere. Anche se, stando a quanto detto dal presidente americano, la Russia è desiderosa di porre definitivamente fine alla guerra.