Guerra in Ucraina: cosa rischia l’Italia

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha sconvolto tutto il paese e lasciato molti dubbi e domande. La prima domanda che sorge è dunque quali siano le conseguenze di questo conflitto sull’Italia.

Innanzitutto bisogna ricordare che l’Italia è membro della Nato e che intende fornire il pieno supporto delle misure che verranno decise. L’Italia dunque potrebbe fornire mezzi militare e mettere a disposizione alcune basi. Ai soldati italiani invece, almeno per ora, non è stato chiesto di combattere. La possibilità che l’Italia scenda in guerra è assai lontana. L’Ucraina non appartiene infatti alla Nato e l’invasione russa non prevede azioni di assistenza e di mutuo soccorso. Significa che nel corso del conflitto le forze straniere non scenderanno in campo.

L’Italia, assieme all’Unione Europea, ha inoltre presentato delle sanzioni contro la Russia, e dopo la guerra in Ucraina ha deciso di inasprirle. L’intenzione dell’UE è di colpire settori strategici, ma non quello energetico. L’Italia è infatti uno degli Stati che più dipendono dal gas e petrolio russo. Con la mancanza di centrali nucleari e piattaforme petrolifere il costo dell’energia potrebbe triplicare o quadruplicare nei prossimi mesi. La Commissione Europa sta approntando un piano di emergenza per fare fronte a un eventuale blocco delle forniture. Il sistema di scorte e di aiuti dovrebbe reggere un’interruzione improvvisa.

L’Italia potrebbe inoltre accogliere un nuovo arrivo di profughi. Secondo l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfeld, fino a cinque milioni di persone potrebbero rimanere senza casa. Anche se l’Italia non è il Paese più esposto, anche solo per motivi geografici, nel nostro Paese potrebbero arrivare nuove persone in cerca di rifugio.