Guerra Ucraina, il commento di Trump: “Un disastro”

I recenti aggiornamenti sul conflitto tra Ucraina e Russia, non fanno ben sperare per una pace. Lo stesso Donald Trump si è mostrato pessimista su una possibile tregua, che ha così commentato: “Lasciatemelo dire, la situazione è un casino”.

I RECENTI AGGIORNAMENTI – Sono durati cinque ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo, Vladimir Putin e i rappresentanti statunitensi: l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il genero del presidente Trump, Jared Kushner. A presenziare sono stanti anche Yuri Ushakov, il consigliere presidenziale, e Kirill Dmitriev, presidente del fondo sovrano russo.

Il negoziato di Mosca rientrava nel processo di revisione del piano di pace americano, composto da 19 punti e già respinto da Kiev e da diversi Paesi europei considerato sbilanciato a favore della Russia. Durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, Trump ha ribadito la complessità della situazione, definendola “un casino”.

Gli inviati americani avrebbero dovuto tenere un colloquio anche con Volodymyr Zelensky, ma l’incontro è stato annullato senza una motivazione ufficiale. Zelensky, pur apprezzando l’interesse degli Stati Uniti nei colloqui di pace, teme un possibile calo dell’attenzione americana sulla crisi.

Dal Cremlino, l’incontro sarebbe stato giudicato “utile e costruttivo”. Ushakov, citato da Ria Novosti, ha così dichiarato: “Sono stati utili e costruttivi, ma il presidente russo Vladimir Putin ha detto agli interlocutori americani che la Russia potrebbe concordare con qualcosa nel piano degli Stati Uniti per l’Ucraina, mentre qualcosa suscita la critica da parte della parte russa”.

Witkoff e Kushner sono rientrati anticipatamente negli Stati Uniti, senza passare da Bruxelles, come previsto inizialmente. Secondo fonti del Cremlino, avrebbero “promesso” di tornare direttamente a Washington dopo il confronto con Putin.