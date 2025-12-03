mercoledì, Dicembre 3, 2025
HomeAttualitàGuerra Ucraina, il commento di Trump: "Un disastro"
Attualità

Guerra Ucraina, il commento di Trump: “Un disastro”

Elisa Miglioresi
Di Elisa Miglioresi
0
Donald Trump (foto da pagina flickr Gage Skidmore)

I recenti aggiornamenti sul conflitto tra Ucraina e Russia, non fanno ben sperare per una pace. Lo stesso Donald Trump si è mostrato pessimista su una possibile tregua, che ha così commentato: “Lasciatemelo dire, la situazione è un casino”.

I RECENTI AGGIORNAMENTI – Sono durati cinque ore i colloqui al Cremlino tra il presidente russo, Vladimir Putin e i rappresentanti statunitensi: l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il genero del presidente Trump, Jared Kushner. A presenziare sono stanti anche Yuri Ushakov, il consigliere presidenziale, e Kirill Dmitriev, presidente del fondo sovrano russo.

Il negoziato di Mosca rientrava nel processo di revisione del piano di pace americano, composto da 19 punti e già respinto da Kiev e da diversi Paesi europei considerato sbilanciato a favore della Russia. Durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, Trump ha ribadito la complessità della situazione, definendola “un casino”.

Gli inviati americani avrebbero dovuto tenere un colloquio anche con Volodymyr Zelensky, ma l’incontro è stato annullato senza una motivazione ufficiale. Zelensky, pur apprezzando l’interesse degli Stati Uniti nei colloqui di pace, teme un possibile calo dell’attenzione americana sulla crisi.

Dal Cremlino, l’incontro sarebbe stato giudicato “utile e costruttivo”.  Ushakov, citato da Ria Novosti, ha così dichiarato: “Sono stati utili e costruttivi, ma il presidente russo Vladimir Putin ha detto agli interlocutori americani che la Russia potrebbe concordare con qualcosa nel piano degli Stati Uniti per l’Ucraina, mentre qualcosa suscita la critica da parte della parte russa”. 

Witkoff e Kushner sono rientrati anticipatamente negli Stati Uniti, senza passare da Bruxelles, come previsto inizialmente. Secondo fonti del Cremlino, avrebbero “promesso” di tornare direttamente a Washington dopo il confronto con Putin.

Articolo precedente
Skipass, aumenti del 4%: ecco quanto costa sciare nel 2025
Elisa Miglioresi
Elisa Miglioresi
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode