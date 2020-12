Gugu Mbatha-Raw protagonista della serie thriller “Surface” di Apple

Gugu Mbatha-Raw, l’attrice britannica che ha recitato recentemente in Come Away di Brenda Chapman, sarà la protagonista di una serie di Apple.

Surface è il titolo della serie thriller che debutterà sulla piattaforma streaming di Apple.

Gugu Mbatha-Raw, oltre a interpretare la protagonista, figura tra i produttori esecutivi insieme a Reese Witherspoon, Lauren Neustadter e Veronica West.

Lo show sarà composto da otto episodi.

Non vi sono ancora molti dettagli sulla trama. Ciò che è stato reso noto è che si tratterà di un thriller psicologico. Le riprese inizieranno nel 2021. Anche per quanto riguarda il cast non vi è ancora modo di sapere chi altro si unirà a questo progetto.

Gugu Mbatha-Raw ha in cantiere un altro progetto per una piattaforma streaming nel 2021: si tratta della serie Loki di Disney+. In questo progetto reciterà accanto a Tom Hiddleston che rivestirà i panni dell’antieroe celebre dei fumetti Marvel e dell’universo cinematografico.

Recentemente l’attrice è stata vista nella serie The Morning Show, sempre di Apple, in un ruolo chiave.