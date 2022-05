Guida ai siti di gioco d’azzardo e casinò online in Italia

Giocare è una passione che accomuna i popoli di praticamente ogni parte del mondo. Trascorrere un po’ di tempo in spensieratezza e lontani dai pensieri che ogni giorno ci assillano e ci tolgono una buona parte di serenità è sempre un piacere. Diciamo che basta poco per tornare un po’ bambini e, perché no, riuscire a vincere qualche gruzzoletto di denaro. Per vincere però è importante scegliere dei casino sicuri, altrimenti potremmo vivere un’esperienza deludente da questo punto di vista.

I siti casino online non sono tutti uguali infatti: il fatto di avere tanta scelta nel web non corrisponde a un uguale livello di qualità e questo può portare a rendere la selezione dei portali su cu giocare un po’ più complicata. Vediamo quindi perché è importante scegliere dei siti casino online sicuri e come procedere per selezionarli.

Casinò online sicuri: perché sceglierli

La frenesia e l’entusiasmo del gioco spessi ci portano a voler iniziare a girare i rulli delle slot o una partita di carte senza badare troppo al fatto che stiamo per entrare nei casino online italiani sicuri o invece in qualche altro sito poco serio e professionale. Anche se spesso i portali possono assomigliarsi molto nell’apparenza, in realtà la differenza può essere rilevante, soprattutto in termini di affidabilità.

Cosa vuol dire qualità quando parliamo dei siti casino online sicuri? Diversi sono gli aspetti coinvolti, ecco i principali:

Facciamo riferimento a casinò che pagano le vincite dei giocatori. I siti meno professionali spesso non pagano le vincite o lo fanno a seguito di tempi lunghi e controversie defatiganti. Il che si pone all’esatto opposto di quello che dovrebbe essere il gioco, ovvero spensieratezza e realtà: Un altro rischio che evitiamo quando decidiamo di giocare nei casino sicuri è quello di ricevere dei risultati di gioco sleali, perché modificati. Il meccanismo che evita questo tipo di comportamento scorretto sono gli RNG, dei software che solo i migliori siti casino online adottano e che costituiscono una garanzia irrinunciabile per i player; I casino sicuri adottano anche ogni tipo di accortezza e di meccanismo per proteggere i dati dei clienti, ovvero informazioni personali e dati bancari, tramite tecniche di criptazione e controlli costanti sulle operazioni economiche.

Come riconoscere i casino online di cui fidarsi

L’apparenza spesso inganna: questo vale in ogni aspetto della realtà umana, ma ancora di più quando entriamo in contatto con un sito proprio grazie alla sua immagine. Portali che sembrano promettere grandi risultati e attenersi ai più elevati standard di qualità spesso possono essere molto deludenti. Come fare quindi per riconoscere i siti casino online sicuri? Ecco un breve guida, fondamentale per evitare sorprese poco piacevoli e per massimizzare i risultati delle tue scommesse:

Entra solo nei casinò online autorizzati, quelli cioè che presentano il logo dell’ADM sulla pagina principale. Se hai dei dubbi, confronta il logo con quello ufficiale presente sulla pagina dell’Agenzia delle Dogane;

Valuta l’offerta dei giochi, che vuol dire non solo quantità ma anche qualità. Controlla i provider disponibili e l’RTP che va obbligatoriamente indicato per ogni gioco;

Interessanti sono anche i bonus e le promozioni che il casinò offre ai player. Chesi tratti di nuovi giocatori o di player già registrati, le promozioni danno modo di poter sfidare la sorte approfittando del credito dell’operatore di gioco, che può coprire in tutto o in parte la scommessa;

Prima di effettuare il tuo deposito, dai una panoramica ai mezzi di pagamento disponibili e accertati che corrispondano alle tue preferenze e siano sicuri, sia per il deposito ma anche per il prelievo. Anche se di regola i migliori siti casino online non addebitano commissioni, è sempre meglio essere sicuri che non vengano addebitai costi extra;

Uno degli aspetti più sottovalutati quando si tratta di servizi online, inclusi portali di gioco, è l’importanza dell’assistenza clienti. Accertati che sia operativa in fasce orarie ampie, incluso il weekend, soprattutto se dedichi del tempo al gioco anche durante i fine settimana. Un altro aspetto cruciale è il fatto di poter raggiungere il supporto in modalità diverse, ad esempio tramite chat e per telefono, oltre che per email.

Al di là dei siti casino online sicuri, c’è un aspetto che viene ancora prima la scelta del portale, ovvero il fatto di adottare un comportamento di gioco orientato a responsabilità e controllo. Se il player gioca oltre le proprie possibilità, non c’è sicurezza che tenga. Stabilisci quindi quanto puoi scommettere senza che questo comprometta le tue capacità finanziarie, e attieniti a quanto stabilito indipendentemente dagli esiti del gioco. Inoltre, le modalità demo spesso offerte dai migliori siti casino online sono spesso un ottimo modo per fare un po’ di pratica senza dover investire denaro reale ed essere più sicuri una volta che si passa al gioco vero.