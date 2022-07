Guida Completa alle Scommesse Online sul Golf

Il golf è uno sport antico ed emozionante che richiede molta abilità da parte dei giocatori. Per molto tempo, il golf è stato uno sport per anziani con molti soldi. Tuttavia, negli ultimi anni tutto è cambiato: il golf è diventato molto più accessibile e, di conseguenza, è diventato una popolare opzione di scommessa.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle scommesse sul golf.

Storia del golf

Il golf è stato inventato nella penisola britannica, in particolare nella regione scozzese. Da lì, il golf è arrivato in Francia e poi si è diffuso lentamente in tutto il mondo.

Oggi il golf è praticato in ogni parte del mondo, soprattutto in Europa, Australia e Stati Uniti.

Le regole del gioco sono cambiate nel tempo. La prima documentazione scritta delle regole risale al 1744, il che dimostra quanto sia antico questo sport.

St. Andrews, in Scozia, è stata a lungo considerata la capitale mondiale del golf, anche se oggi non è più così perché non esiste più una capitale del golf.

Regole di base del golf

Lo scopo del gioco è portare la pallina da golf dalla posizione di partenza alla buca di destinazione nel minor numero di colpi possibile. In pratica, la pallina deve essere sempre giocata dal punto in cui si è fermata.

Tuttavia, ci sono diversi casi in cui questo non è possibile. Ad esempio, se la palla non si trova più o se è finita in uno stagno o in un lago. In questo caso, la palla viene sostituita e il giocatore può continuare a giocare.

Tuttavia, in questo caso vengono solitamente aggiunti dei punti di penalità, che possono influenzare notevolmente il risultato. Per questo motivo, quando si effettuano le scommesse sul golf, è bene ricordare che questi punti possono cambiare la partita.

Oltre alle palline da golf perse, ci sono numerosi altri casi particolari da considerare quando si scommette su questo sport.

Anche se le regole generali sono descritte in dettaglio, a ogni torneo viene presentato un collegio arbitrale che decide sulle questioni controverse.

Ricordate di studiare tutte le regole se volete avere successo nelle scommesse online sul golf.

Su cosa si può scommettere nel golf

Come per la maggior parte degli sport, anche per il golf esistono diverse opzioni di scommessa. Di seguito vi spieghiamo come funzionano i mercati delle scommesse, in modo che possiate scegliere la migliore scommessa possibile.

Ci sono scommesse sul golf che difficilmente si trovano in altri sport. Poiché il golf sta diventando sempre più popolare tra gli scommettitori, i bookmaker introducono spesso nuovi mercati di scommesse online sul golf, quindi vale sempre la pena di verificare l’offerta.

Scommessa vincente

Naturalmente, è possibile scommettere sul vincitore assoluto di un torneo. Dato che i tornei prestigiosi coinvolgono un gran numero di giocatori, ci si può aspettare quote relativamente alte per scommettere su un singolo giocatore.

Si noti, tuttavia, che i tornei principali vengono spesso disputati su campi diversi per un periodo di diverse settimane prima di determinare i finalisti.

Scommessa testa a testa

È anche possibile scommettere su quale dei due giocatori si classificherà più in alto nel torneo di golf. Le scommesse testa a testa sono molto popolari perché rappresentano un modo semplice e veloce per vincere senza correre troppi rischi. Ciò le rende un’ottima opzione sia per i principianti che per i professionisti.

Vincitore del girone

Come già accennato, i grandi tornei di golf si svolgono in più gironi, come la Coppa del Mondo di calcio. Questo sistema permette anche di scommettere sul vincitore di ogni girone.

La nazionalità del giocatore che vincerà il torneo

Un’altra opzione interessante su cui si può scommettere è la nazionalità del vincitore di un torneo. Si tratta di una scommessa esotica con quote elevate. Può essere molto gratificante se piazzata nella giusta situazione.