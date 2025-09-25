Guida spericolata con il TIR in stato di ebbrezza: panico in A1 e centralini in tilt per le segnalazioni

Dalle parti di Frosinone sono arrivate numerose segnalazioni da parte di automobilisti per via di un conducente di TIR ritenuto pericoloso. Il guidatore era in stato d’ebrezza e gli è stata sequestrata la patente

Attimi di terrore a Frosinone

Veri e propri momenti di panico in quel della cittadina laziale. Un conducente di TIR è stato sorpreso alla guida in stato d’ebrezza e gli è stata sequestrata la patente, oltre che somministrata una denuncia.

Quello che filtra dalla sala operativa della Polizia di Stato è una dinamica piuttosto rocambolesca. Infatti, il conducente procedeva in autostrada il suo mezzo pesante andando a zig zag, invadendo spesso anche la corsia d’emergenza.

Un pericolo per gli altri viaggiatori

Numerose le segnalazioni da parte di altri guidatori, che hanno tempestivamente fatto intervenire gli organi di polizia. Non si è perso tempo e due pattuglie hanno fatto di tutto per intercettare l’autoarticolato, per poi fermarlo e denunciarlo, oltre che togliergli la patente. L’uomo è stato trovato con un tasso alcolemico di 2.63 gr/l, che supera di almeno 5 volte il consentito. Un limite superato che si configura in un reato gravissimo e che ora potrebbe costare caro all’uomo, visto che va incontro ad una revoca permanente della patente, dopo che è stato deferito e denunciato in stato di libertà.