Guidare sicuri: come evitare i rischi legati all’eccesso di velocità

Rispettare i limiti di velocità è fondamentale non soltanto per evitare le sanzioni previste dal Codice della Strada, ma soprattutto per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. L’eccesso di velocità, infatti, aumenta la probabilità e la gravità degli incidenti stradali. Conoscere le norme in vigore e adottare comportamenti responsabili è essenziale, sia sulle strade cittadine che su quelle extraurbane o sulle autostrade.

I principali rischi legati all’eccesso di velocità

Guidare oltre i limiti di velocità consentiti comporta diversi rischi. Uno dei principali è l’aumento dello spazio di frenata: a velocità elevate, infatti, lo spazio necessario per fermare il veicolo aumenta rapidamente, rendendo più difficile evitare un ostacolo o la collisione con un altro veicolo.

Allo stesso tempo, la stabilità dell’auto diminuisce, in particolar modo in curva o quando il fondo stradale è irregolare o dissestato; il rischio è quello di perdere il controllo del mezzo.

Anche il tempo di reazione a un imprevisto si riduce e ciò rende più difficile prendere una decisione corretta in modo tempestivo.

Inoltre, l’energia cinetica aumenta con il quadrato della velocità, per cui un eventuale incidente diventa molto più grave, con conseguenze molto gravi sia per i veicoli che per i loro occupanti.

I limiti e la tolleranza

Per orientarsi tra limiti e conseguenze in caso di eccesso di velocità, è importante conoscere le normative vigenti. Nel nostro Paese, riguardo ai limiti indicati su ogni strada, esiste una lieve tolleranza sugli strumenti di rilevamento automatico della velocità e un sistema sanzionatorio progressivo a seconda dell’eccesso rilevato (si hanno sempre sanzioni amministrative pecuniarie e, a seconda dei casi, anche sanzioni amministrative accessorie, come la decurtazione dei punti sulla patente).

Scendendo nel pratico: per velocità fino a 100 km/h, la tolleranza è di 5 km/h, mentre per velocità superiori a 100 km/h, la tolleranza è il 5% della velocità rilevata. Di fatto, se il limite previsto è 130 km/h, la sanzione scatta soltanto se si superano i 136,5 km/h (Fonte: https://www.assicurazione.it/guide/eccesso-di-velocita-limiti-sanzioni-e-tolleranza.html).

Strumenti digitali per non superare i limiti

La tecnologia offre oggi strumenti che possono aiutare a rispettare i limiti di velocità. Molti navigatori GPS e app gratuite e a pagamento segnalano in tempo reale il limite di velocità previsto sulla strada che si sta percorrendo e avvisano quando si supera la soglia consentita. Per inciso, alcune app segnalano anche la presenza di postazioni autovelox, ma la loro funzione principale è quella di aiutare a mantenere una velocità corretta.

Impatto economico e assicurativo

Superare i limiti di velocità comporta il pagamento di sanzioni che possono essere molto onerose e inoltre può avere ripercussioni sul piano assicurativo. Diverse polizze auto, infatti, tengono conto del comportamento di guida (grazie alla cosiddetta “scatola nera”) e prevedono sconti in caso di comportamento virtuoso e penalizzazioni nel caso di uno stile di guida non corretto (modello “Pay How You Drive”, ovvero “paga in base a come guidi”).

Alcuni consigli pratici per una guida sicura

Di seguito un breve elenco di consigli pratici per una guida più sicura:

controllare sempre il limite di velocità e gli alert digitali;

pianificare viaggi e pause per evitare accelerazioni eccessive;

utilizzare navigatori o app che segnalano in tempo reale i limiti di velocità e avvisano quando li si sta superando.

In sintesi, guidare nel rispetto dei limiti significa combinare conoscenza della normativa, strumenti digitali pratici e attenzione alla guida.