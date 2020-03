Guinea, terribile incidente stradale: morti 9 calciatori. A bordo il cugino di un giocatore del Liverpool

Un terribile incidente stradale in Africa è costato la vita a 9 calciatori dell’Etoile du Guinee. Oltre ai 9 deceduti, ci sarebbero anche 18 feriti di cui alcuni in condizioni molto gravi. In un primo momento si pensava che tra i deceduti vi fosse anche il cugino di un calciatore del Liverpool, Naby Keita. In realtà, secondo le indiscrezioni che giungono dalla Guinea, il calciatore non sarebbe deceduto ma ferito.

A ricostruire il terribile schianto ci ha pensato l’allenatore della squadra il quale ha parlato ai microfoni di guineematin.com: “Eravamo in una discesa quando i freni del pullman hanno ceduto improvvisamente. C’erano tre curve, l’autista è riuscito a fare in qualche modo le prime due ma nella terza non poteva più far nulla, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero“.

Come informano i media, l’incidente è avvenuto a Timbo nella giornata di giovedì mentre la squadra si avviava in pullman per sfidare gli avversari. Si trattava della prima partita stagionale. A bordo del mezzo erano presenti 27 persone tra calciatori, staff ed autista.

In un periodo dove l’informazione è concentrata sul Covid-19, la notizia ha comunque fatto il giro del mondo per la presenza a bordo del cugino del calciatore del Liverpool. Dato in un primo momento per deceduto, è attualmente in Ospedale: “Almamy Keita è vivo ed è attualmente ricoverato in ospedale. Al momento è stabile, forse si tratta di una commozione cerebrale, siamo in attesa degli esiti degli esami“.

Messaggio di cordoglio per quanto accaduto anche da parte di un ex calciatore del Napoli, Amadou Diawara: “Le mie più sincere condoglianze alla squadra dell’Etoile de Guinee e al calcio guineano – si legge nel testo scritto su sfondo nero -, possano le loro anime riposare in pace. Che tristezza“.