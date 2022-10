Gundogan, Juventus interessata per gennaio

Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione secondo cui Ilkay Gundogan potrebbe essere nel mirino della Juventus per il mese di gennaio

La Juventus potrebbe tornare clamorosamente su Ilkay Gundogan. Il tedesco di origini turche è in scadenza di contratto con il Manchester City, che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

A giugno il calciatore sarà libero di accasarsi dove vuole, intanto c’è la possibilità che già da gennaio possa muoversi verso altri lidi. I bianconeri sembrano interessati al suo profilo – dopo averlo nel mirino da almeno 7 anni – ma non sono i soli.

La concorrenza per il tedesco

Per Gundogan ci sarebbero anche Arsenal e Barcellona, che vorrebbero provare a strappare al Manchester City il giocatore già dalla sessione invernale di calciomercato. La stessa idea della Juventus, che però non sembra essere in vantaggio per il calciatore.

Attualmente, secondo Transfermarkt, il tedesco vale circa 25 milioni di euro ma a sei mesi dalla scadenza del contratto potrebbe andarsene via per cifre nettamente inferiori. Attualmente sta collezionando abbastanza spazio con la maglia dei citizen, con ben 13 presenze 2 gol e 1 assist.

Un giocatore ancora nettamente in forma e ancora intatto a livello fisico. L’unico ostacolo per i bianconeri potrebbe essere l’oneroso stipendio di poco meno inferiore agli 8.5 milioni di euro. Soldi che la Juventus potrebbe spalmare su più anni, garantendogli un contratto di almeno due/tre anni e un ruolo di punta nel centrocampo che verrà. Un profilo come il suo potrebbe solo che far bene ai bianconeri, che vivono un periodo buio in quella zona del campo.