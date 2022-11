Gundogan: pericolo turco per la Juventus

Per Ilkay Gundogan la Juventus non sembra essere l’unica squadra ad essersi fatta avanti. Per il tedesco di origini turche ci sarebbe anche il Galatasaray

Ilkay Gundogan continua ad intrigare la Juventus, con un contratto in scadenza a fine stagione che sembra rendere facile ogni trattativa. Facile fino ad un certo punto, però, dato che c’è sempre da convincere il giocatore.

Giocatore che ancora non sta pensando al mercato ed è concentratissimo sull’attuale stagione con il Manchester City, mentre dietro di lui continua a muoversi un intero universo calcistico. Infatti, il mercato dietro al centrocampista è incredibilmente florido tanto che la Juventus dovrà combattere per averlo.

Sogno di ritorno in patria

Il sogno di Gundogan sarebbe quello di chiudere la propria carriera a casa, in quella Turchia dove i suoi genitori sono nati e cresciuti. Lui è nato a Gelsenkirchen e ha scelto la nazionale tedesca, ma il suo desiderio sarebbe quello di terminare con il calcio giocato dove sono nati i suoi parenti.

La Juventus non potrà offrirgli questo desiderio familiare, ma il Galatasaray sì. Il calciatore è infatti cercatissimo dai turchi, che potrebbero sfruttare la voglia di “casa” del calciatore per far sì che si trasferisca ad Istanbul.

Il calciatore sembra gradire la destinazione, anche se resta da capire se a 32 anni sia pronto per chiudere la propria carriera. I bianconeri starebbero pensando di offrirgli un contratto in virtù della sua voglia di continuare a vincere in uno dei maggiori campionati europei. I bianconeri ci proveranno comunque, anche se sarà difficilissimo.