Napoli, Gutierrez ammette: “A destra mai giocato”

Una delle piacevoli sorprese di questa stagione per il Napoli è sicuramente Miguel Gutierrez. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Girona per circa 18 milioni di euro, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e ad adattarsi anche in ruolo non propriamente suo, ovvero esterno di centrocampo a destra.

Lui, che è un mancino naturale, non aveva mai giocato a piede invertito. Ai microfoni di Radio CRC, emittente partner di SCC Napoli, il classe 2001 spagnolo è stato intervistato ed ha ammesso che in realtà destra e sinistra non fa alcuna differenza. Di seguito il suo pensiero sintetizzato:

“La squadra deve avere più soluzioni. Il mio lato è il sinistro, ma alla fine non è importante dove uno gioca, conta vincere. Le richieste di Conte sono molte e variano ogni settimana in base all’avversario”.

Insomma pare che non sia rimasto del tutto spiazzato dalla richiesta del suo tecnico di giocare sulla fascia opposta. Da quella posizione è anche riuscito ad andare in gol per la prima volta con gli azzurri contro la Fiorentina, grazie a un bel tiro a giro di sinistro.