De Bruyne-Napoli e il retroscena del papà post firma: “Conte importante nella scelta”

Kevin De Bruyne, fonte Wikipedia, google contrassegnate per essere riutilizzate
L’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli ha acceso grandi speranze tra i tifosi, pronti a vedere il talento belga illuminare il Maradona. L’inizio di stagione, però, non è stato travolgente: il centrocampista non ha sempre mostrato prestazioni da fuoriclasse, alternando lampi di classe a momenti di opacità. Nonostante questo, i numeri parlano chiaro: è lui, ad oggi, il miglior marcatore della squadra.

Nei giorni successivi alla sconfitta contro il Milan, le attenzioni si sono concentrate più sulla polemica che sul campo. La sostituzione decisa da Conte non è stata gradita dal numero 17, che ha mostrato segni di nervosismo al momento dell’uscita. Un episodio subito amplificato dai media.

Eppure, il rapporto tra i due non nasce oggi e non sembra così fragile come viene descritto. Proprio Conte è stato una delle ragioni principali che hanno convinto De Bruyne a sposare la causa azzurra. Lo ha dichiarato il padre del giocatore al momento della firma pochi mesi fa, ricordando come la presenza dell’allenatore salentino fosse determinante per garantire al figlio un progetto ambizioso e competitivo.

“Perché Kevin ha scelto il Napoli? Perché era interessato a giocare ancora ad alti livelli per un paio d’anni. Ci aspettavamo un’accoglienza più calda rispetto a Manchester. Lui è sereno. Vuole dare il massimo. Quanto è stato importante. Conte nella scelta? L’allenatore è stato molto importante nella scelta del progetto sportivo”.

