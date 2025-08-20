Napoli, investimento da quasi 50 milioni per sostituire Romelu Lukaku?

Il Napoli si muove con decisione per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Romelu Lukaku, costretto a uno stop lungo e pesante. Il club azzurro ha messo nel mirino Rasmus Højlund, attaccante del Manchester United, considerato il profilo ideale per dare forza e continuità all’attacco. L’idea è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni. Considerando anche l’ingaggio annuale, il Napoli potrebbe arrivare ad un investimento di quasi 50 milioni.

Il danese, esploso in Italia con l’Atalanta, rappresenta un centravanti moderno: veloce, potente e con grande fiuto del gol. Elementi che convincono Antonio Conte, desideroso di avere un punto di riferimento fisso in avanti. La trattativa appare in salita, ma l’interesse concreto del Napoli conferma la volontà di puntare su un calciatore pronto subito.

La dirigenza partenopea non si limita però a un solo obiettivo. Tra le alternative valutate c’è Tolu Arokodare, attaccante del Genk, reduce da una stagione ricca di gol in Belgio. La valutazione di circa 25 milioni non spaventa, ma il vero obiettivo resta Højlund, primo nome nella lista di De Laurentiis e del suo staff.

Intanto la situazione di Lukaku resta delicata: i tempi di recupero potrebbero prolungarsi fino alla fine dell’anno, rendendo obbligatoria una scelta rapida. Il Napoli non può permettersi di restare senza un centravanti affidabile e si prepara a stringere per il suo nuovo bomber. Il conto alla rovescia è già iniziato.