Haaland, è duello Juventus-Milan: i bianconeri offrono 5 milioni di ingaggio

E’ partita la caccia ad Erling Haaland, stella classe 2000′ del Salisburgo e protagonista assoluto in Champions con 8 reti in 6 gare nella fase a gironi. Sulle tracce del giocatore si è mosso il Manchester United, ma dall’Italia giungono voci di un forte rilancio da parte della Juventus.

PREMESSA – Il cartellino del norvegese è in mano a Mino Raiola: se lo si acquista a gennaio vale il principio della clausola pro Raiola (per la sessione invernale). In tal modo, il cartellino costerebbe circa 30 milioni di euro, commissioni comprese. Dopo gennaio, invece, la quotazione tornerebbe nelle mani del Salisburgo, che non lo lascerebbe partire per meno di 70 milioni.

INDISCREZIONI – Stando a quanto riportato dai media inglesi, Haaland al momento avrebbe in mano un contratto da 5,5 milioni di euro dall’Italia. La proposta dovrebbe essere della Juventus, che nelle ultime ore si è mossa con insistenza sul giocatore.

RILANCIO – Al momento i bianconeri sembrano in vantaggio sulla concorrenza, ma occhio allo United e al Milan, che, qualora non riuscisse a mettere le mani su Ibrahimovic, potrebbe piombare sul norvegese.