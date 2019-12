Haaland vicino alla Juventus, occhio al futuro di Dybala: c’è l’Atletico

L’obiettivo numero uno per l’attacco della Juventus è senza dubbio Erling Haaland, centravanti classe 2000 del Salisburgo. Il gigante norvegese si è messo in luce in questo inizio di stagione collezionando 28 reti e 7 assist in 22 gare tra campionato e Champions League, numeri straordinari per un ragazzo ancora giovanissimo.

COSTI – La Juve l’ha messo nel mirino e potrebbe portarlo a Torino già a gennaio sfruttando la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Qualora l’operazione dovesse posticiparsi al prossimo giugno la valutazione verrebbe stabilita dal Salisburgo e i costi potrebbero lievitare sugli 80 milioni di euro.

DESTINO LEGATO? – Al possibile approdo di Haaland potrebbe essere legato il futuro di Paulo Dybala, stando a quanto riporta “Elgoldigital.com“, infatti, l’attaccante argentino avrebbe molto mercato in Spagna, dove l’Atletico Madrid non avrebbe mai smesso di apprezzarlo. La Joya potrebbe partire in caso di arrivo del norvegese.

RICHIESTE – La Juventus non ha comunque intenzione di svendere Dybala, assoluto protagonista di questa prima parte di stagione. L’argentino partirà solamente dinnanzi ad offerte vicine ai 150 milioni di euro.