“Hai rotto i…” la lite tra Fedez e la Ferragni dallo psicanalista

Durante l’ultimo episodio de “I Ferragnez 2” la coppia di Fedez e Chiara Ferragni ha avuto un duro scontro dallo psicanalista riguardo

Questa seconda stagione de “I Ferragnez” verrà ricordata principalmente per il duro scontro che ha visto la coppia Fedez-Chiara Ferragni avere durante una seduta dallo psicanalista. In uno dei primi episodi Fedez sembra voler parlare della crisi di coppia avuta ormai un anno fa, anche se Chiara lo zittisce immediatamente creando uno scontro durissimo.

Una lite che ha scombussolato tutto il pubblico, ora curioso di sapere cosa stia succedendo tra i due. Probabile si saprà di più da qui in avanti, ma la lite vissuta sembra aprire a spiragli abbastanza gustosi per chi ama il gossip.

La lite tra Chiara e Fedez

Fedez esordisce con: “Abbiamo litigato seriamente solo una volta e sono andato via di casa ma è durata poco. Diciamo che abbiamo vissuto momenti di crisi personali e di coppia”. Chiara, di controbattuta, sembra sbuffare scocciata con lo psicanalista che replica duramente. Ecco le sue parole: “Chiara manda segnali, vedi Federico”. Fedez, a quel punto, risponde che qualcosa non vada in quella situazione.

Chiara, a quel punto, dice: “Gli ho detto di non parlare di questa cosa, di non usare la parola crisi e lui che fa… Ti avevo detto di non raccontare di questa cosa in generale”. Fedez non si fa aspettare: “Fai tu allora, io mi sono già rotto i coglioni. Va bene parliamo d’altro, ma se permetti mi girano un po’ i coglioni che lei mi dica che non posso dire determinate parole. Chi sei tu per dirmi quali parole posso pronunciare? Allora non parliamo di un cazzo, che stiamo qui a fare. Fai una cosa, parla tu da sola con lui, chiarisci tu le cose ma io non ho voglia di perdere tempo”.

A quel punto il cantante torna in scena, con Chiara in lacrime che replica: “Se ti dico che mi manchi di rispetto puoi fare quello che ti ho chiesto? Ti ho detto di non nominarla (la parola crisi, ndr), perché mi metti in difficoltà, punto”. Fedez la accusa di avere un tono del “ca…” e poi ribattendo: “Non siamo mai stati in crisi io e te. Non siamo mai stati più uniti di così”.