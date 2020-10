Halsey reciterà con Sydney Sweeney nella serie “The Players Table”

Halsey è una cantante statunitense di successo che sta per muovere i primi passi nel mondo televisivo.

La cantante si unirà al cast di The Players Table, serie che verrà prodotta dall’attrice Sydney Sweeney.

Halsey e Sydney avevano collaborato al video musicale della cantante, Graveyard. La loro amicizia nata durante le riprese le ha portate a questa nuova emozionante collaborazione. Infatti sarebbe stata la stessa Sweeney a inviare il progetto alla cantante, sperando che si presentasse l’occasione per lavorare insieme di nuovo.

The Players Table è basata sul romanzo di Jessica Goodman They Wish They Were Us.

Al momento la serie non è ancora attaccata a nessun network.

Annabelle Attanasio si occuperà della sceneggiatura e regia del progetto. Jean-Marc Vallée figura tra i produttori di The players table.

La trama segue le vicende di Jill Newman, una liceale all’ultimo anno che frequenta una scuola elitaria di Long Island. La ragazza cercherà di scoprire la verità sulla morte della sua migliore amica e il ruolo che lei e i suoi compagni “giocatori” – membri di una società segreta che governa la scuola – potrebbero aver avuto nella vicenda.

Halsey interpreterà Rachel Calloway.

Il personaggio è una formidabile giovane donna, emotivamente turbata che accenderà la miccia che farà sì che Jill Newman (Sydney Sweeney) inizi a indagare sulla morte della sua migliore amica Sheila. Rachel era un membro leggendario di The Players. Una volta laureatasi aveva lasciato il gruppo e si era dissociata dalle sue radici nell’alta società di Long Island. Dopo tre anni Rachel si ritrova al centro del mistero quando suo fratello minore, Graham, viene condannato per l’omicidio di Sheila. Torna a Long Island convinta che Graham non sia il vero colpevole e disposta a scagionare il fratello. Insieme Rachel e Jill uniscono le forze per scoprire ciò che è realmente accaduto quella notte, con la speranza di scagionare il fratello prima che compia 18 anni.

Non vi sono ulteriori dettagli sul resto del cast e sull’inizio delle riprese.