Hamsik consiglia un centrocampista al Napoli

Il Napoli è in ritiro in Turchia ma continua a seguire scrupolosamente il calciomercato. L’idea della società partenopea è quella di puntare sui giovani e Cristiano Giuntoli dopo un colloquio con Marek Hamsik sembra aver scovato un baby talento. L’ex capitano azzurro che gioca al Trabzonspor, in Turchia, è andato a trovare gli azzurri in ritiro e proprio lì ha parlato con il ds partenopeo.

Il nome di questo giovane talento è Tomas Suslov, centrocampista centrale del Groningen. E’ slovacco come Marek ed è un giocatore che in prospettiva è molto interessante e potrebbe adattarsi perfettamente al gioco di mister Luciano Spalletti. L’edizione odierna de “Il Mattino” ci da le ultime di mercato sul giovanissimo slovacco. Eccone un estratto:

“Hamsik è rimasto per molte ore anche ieri ospite del complesso residenziale dove alloggia il Napoli. Ma Hamsik ha fatto anche di più: ha dato consigli su alcuni baby talenti che potrebbero fare al caso del Napoli a Giuntoli. Su tutti ha fatto un nome: quello di Tomas Suslov, 20 anni, centrocampista centrale ora al Groningen e su cui Marekiaro invita a puntare senza esitazioni.”

Tomas Suslov è un centrocampista offensivo che può giocare anche da esterno destro. E’ un classe 2002 che ha già debuttato con la nazionale maggiore della Slovacchia. E’ un talento cristallino di piede sinistro che ha ottime qualità tecniche ed è abile nell’uno contro uno, è anche un buon rigorista. Quest’anno ha segnato due reti tra nazionale e club in quindici presenze.

Il Napoli ora ha gli occhi puntati su questo baby talento che a 20 anni dimostra avere una grande personalità. Il suo profilo interessa molto a Cristiano Giuntoli che difficilmente se lo farà scappare. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 con il suo attuale club, ovvero il Groningen. Vedremo se nelle prossime sessioni di mercato la società campana affonderà il colpo per il giovane slovacco consigliato da Hamsik.