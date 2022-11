Hamsik: “Quest’estate tornerò e spero di festeggiare insieme a tutti i napoletani”

Marek Hamsik, centrocampista slovacco, ha legato la sua carriera principalmente al Napoli con cui ha giocato ben dodici stagioni di cui sei da capitano. Con la maglia azzurra ha raggiunto il record di primatista di presenze oltre ad aver conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Gli azzurri adesso stanno vivendo un vero momento di gloria guidando la vetta della classifica in Serie A e con ottimi risultati anche in campo internazionale e non è escluso il ritorno dell’ex azzurro in ruolo diverso da quello del passato.

Lo slovacco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Canale 21 ripercorrendo le tappe della sua carriera in azzurro: “E’ un bell’effetto aver giocato con la maglia del Napoli e non sarà facile eguagliarmi. I momenti più belli sono la prima Coppa Italia che fu una grande festa ma ne ho tantissimi e ne è valsa la pena!“

Sulla questione scudetto tutti gli ex azzurri ci vanno cauti: “Non saprei dire se questa sosta farà bene o male al Napoli – ha dichiarato – ma se dovesse ripartire come ha terminato sarebbe molto dura per le inseguitrici“.

Sulle voci riguardo un futuro in azzurro, invece, ha dichiarato: “Con De Laurentiis ci siamo promessi di risentirci quando smetterò per un eventuale futuro al Napoli. Quest’estate tornerò e spero di festeggiare insieme a tutti i napoletani“.