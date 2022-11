Hamsik, ritorno di fiamma azzurro?

Marek Hamsik, centrocampista slovacco, ha legato la sua carriera principalmente al Napoli con cui ha giocato ben dodici stagioni di cui sei da capitano. Con la maglia azzurra ha raggiunto il record di primatista di presenze oltre ad aver conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Gli azzurri adesso stanno vivendo un vero momento di gloria guidando la vetta della classifica in Serie A e con ottimi risultati anche in campo internazionale e non è escluso il ritorno dell’ex azzurro in ruolo diverso da quello del passato.

L’indiscrezione arriva Martin Petras, membro dell’entourage del calciatore, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, che riporta in auge un’idea già sentita: “Marek torna al Napoli da dirigente? Beh, se ne parla da un bel po’. Lo vogliono tutti. Lo stesso Trabzonspor sarebbe pronto a fargli un altro triennale pur di farlo restare in Turchia”.

Petras ha poi aggiunto: “Si parla di un ritorno al Napoli da dirigente, a lui non dispiacerebbe affatto. Ma deve decidere tutto con la massima tranquillità. Va detto soprattutto una cosa, questo ragazzo è ben voluto da tutti, anche il commissario tecnico Calzona vorrebbe affidargli un ruolo nella Nazionale slovacca”.