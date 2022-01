HÅN – la cantautrice dream pop torna con il singolo LEAVE ME!

28 Gennaio – esce Leave Me! brano che segue l’ultimo singolo Flights rilasciato a Dicembre. HÅN torna in scena con il suo pop etereo, nel pezzo disponibile su tutte le piattaforme digitali per Sony Music Italy. In Leave Me! la voce cristallina della cantautrice dipinge melodie istantanee, rese più interessanti da un uso intelligente di architetture sonore sperimentali. Accessibile, ma ancora molto originale e personale, Leave Me! è l’ultima gemma alt-pop di un’artista in costante evoluzione.

“Leave Me! parla del sentirsi oppressi da una condizione e della volontà di allontanarsi da essa. Il testo è ironico e leggero, ma nasconde un messaggio più profondo. È come un personaggio dei cartoni animati tenero e carino che nasconde un coltello in tasca” – HÅN racconta così l’idea del pezzo e il suo significato.

Il progetto anticipa un passo importante nella giovane carriera dell’artista, a Marzo verrà infatti rilasciato l’attesissimo debut album di HÅN, unico nel suo genere e caratterizzato da sonorità dreamy-pop e melodie accattivanti.

HÅN è cresciuta in una piccola città italiana vicino al lago di Garda, ha presto iniziato a creare il suo stile unico di scrittura delle canzoni, mescolando una produzione sperimentale e sognante con melodie pop.

Negli ultimi anni si è guadagnata gli elogi di molti blog musicali internazionali (Gorilla vs Bear, The Line of Best Fit, CLASH, Wonderland) e conquistando il primo posto della classifica di Hype Machine, il suo EP di debutto The Children ha raccolto milioni di streams, mentre lei si è imbarcata in un tour di supporto a Cigarettes After Sex, Bonobo e in showcasing in festival come Eurosonic Nooderslag, Waves Vienna e Primavera Sound. Nel 2020, l’EP Gradients l’ha confermata come una delle stelle più promettenti del firmamento pop underground.