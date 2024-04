Hancko al Napoli: c’è il sì del giocatore

Gli uomini di mercato del Napoli sembrano intenzionati a prelevare Hancko dal Feyenoord oltre a Gimenez. Il difensore potrebbe essere il sostituto ideale di Kim

Il Napoli ha messo nel mirino più giocatori. In lista ci sono tanti talenti, tra cui alcuni visionati a Rotterdam nell’ultimo turno di Eredivisie. Si parla di Hancko e Gimenez, giocatori del Feyenoord che potrebbero essere utili per il Napoli nella prossima stagione. Gli emissari partenopei sembrano intenzionati a provare a prenderli.

Due giocatori che coprirebbero, entrambi, due situazioni di campo abbastanza da migliorare per il Napoli: attacco e difesa. I due giocatori potrebbero finire per essere presi, come raccontato da Il Mattino.

Ne parla Il Mattino

Ecco cosa si legge: “Missione olandese per gli uomini dello scouting di Maurizio Micheli, destinato a restare nell’area sportiva con l’arrivo del ds Giovanni Manna dalla Juventus: oggi saranno a Rotterdam per assistere al match tra Feyenoord e Ajax. Osservati speciali: l’attaccante Gimenez e il difensore centrale Hancko”.

“Osservati, forse, è poco: sono nel mirino del Napoli ormai da settimane, per raccogliere l’eredità di Osimhen e di… Kim. Sì, perché Hancko – 27 anni – ha proprie le caratteristiche per rimpiazzare, sia pure con un anno di ritardo il coreano passato al Bayern di Monaco. Hancko è uno dei pupilli di Ciccio Calzona e di Marek Hamsik nella nazionale slovacca: e proprio l’ex capitano azzurro ha anche fatto da intermediario con il difensore in questa sosta di marzo. E Calzona? De Laurentiis ha chiesto informazioni sul difensore e il tecnico azzurro lo ha rassicurato: non solo sarebbe contento di venire in serie A ma è anche pronto. Mancino, 188 centimetri di muscoli e personalità, ha anche una discreta attitudine a fare gol. Il prezzo, ovviamente, rispetto a un anno fa, è lievitato: ci vogliono almeno 20 milioni. sempre nel pomeriggio nei Paesi Bassi, il Napoli seguirà da vicino il baby talento dell’Ajax, il 18enne difensore centrale Jorrel Hato. Valutazione già attorno ai 20 milioni con l’Arsenal in pole. Ma De Laurentiis è pronto a fare follie”