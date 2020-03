Harry Potter, che fine hanno fatto i tre protagonisti? Scopriamolo insieme!

Nonostante la quarantena imposta ai cittadini, una scuola è rimasta aperta. Si tratta di Hogwarts, la scuola di magia della famosa saga di Harry Potter, che riaprirà i battenti ogni sera su Italia 1. Oggi tutti conoscono il piccolo maghetto e i suoi fedeli amici, alcuni di noi sono persino cresciuti con i loro interpreti, rafforzando la nostra empatia. Ma dopo anni dalla conclusione dell’epica saga, dove sono finiti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint? Che cosa fanno adesso? Scopriamolo insieme!

DANIEL RADCLIFFE, TRA ALCOOL, TV E TEATRO – Il protagonista della trasposizione cinematografica dei libri di J.K. Rowling, Harry Potter stesso, ha compiuto da poco i 31 anni. Il suo percorso in seguito alla magica serie di pellicole non è stato essente da ostacoli. Primo fra tutti l’alcool. Infatti Radcliffe ha subito una brutta crisi esistenziale, non sapendo più cosa fare dopo. Ma fortunatamente si è ripreso e ora si dedica al teatro, non disdegnando comunque qualche ruolo anche in TV e ogni tanto al cinema. Inoltre dovrebbe convogliare presto a nozze con la fidanzata e collega Erin Dran.

EMMA WATSON E IL SUCCESSO AD HOLLYWOOD – Tutto il contrario della giovane 32enne, interprete di Hermione Granger, la quale è riuscita a distaccarsi pienamente dal ruolo iconico, facendosi strada ad Hollywood. “Bling Ring”, “La Bella e la Bestia”, e “Piccole Donne”, solo per citarne alcuni. Una vera e propria star talentuosa e molto richiesta.

RUPERT GRINT, NUOVA LINFA VITALE IN TV – Come i suoi colleghi anche il celebre volto di Ron Weasley è riuscito a reinventarsi, non abbandonando tuttavia la recitazione. Sulla soglia dei 32 anni, ha recitato principalmente in telefilm come “Sick Note” o “Servant”. Ma anche in “Lego House”, videoclip del suo cantante preferito Ed Sheeran. Fidanzato con la rinomata attrice inglese Georgia Groome, con la quale sembrerebbe in procinto di sposarsi.