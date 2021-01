Harry Potter diventerà una serie tv?

Indiscrezioni indicano che la famosa saga che vede come protagonista il mago più famoso dell’universo, potrebbe diventare presto una serie tv.

Pare che il progetto sia firmato da Hbo e che per ora tutto sia ancora in fase di elaborazione. L’idea peró sembra chiara, così come è stato fatto dalla Marvel sul nuovissimo portale Disney+, Hbo ha intenzione di creare dei contenuti che riguardano la saga più famosa dell’universo.

Non sono ancora chiare le dinamiche della serie. Non sappiamo ancora se riguarderà o meno la vita di Harry oppure se si ambienterà prima o dopo le famose trasposizioni cinematografiche.

L’evidente successo delle saghe hanno spinto la creatrice J.K. Rowling a pubblicare due prequel della serie “Animali fantastici”. Ancora oggi il maghetto più famoso del mondo attira l’interesse di intere generazioni, anche quelle che con Harry Potter non ci sono affatto cresciute.

L’Hollywood Reporter ha appresso: “Il progetto è nelle primissime fasi” la probabilità che il mago di Hogwarts possa presto diventare una serie tv sembra essere molto alta.

Di cosa parlerà la serie? Quali protagonisti avrà e soprattuto sarà presente Daniel Radcliffe?

Per ora nessuna informazione su chi sarà il protagonista della serie. Di recente peró pare che la famosa emittente televisiva statunitense Hbo, abbia incontrato gli sceneggiatori per capire come portare il magico mondo di Hogwarts in televisione.