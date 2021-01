Harry Potter, ecco le 5 scene con Severus Piton che più piacciono

Tra i personaggi che più piacciono al pubblico di Harry Potter vi è sicuramente il Professor Severus Piton, insegnante di Pozioni e poi, nel sesto film, di Difesa contro le Arti Oscure.

Nel settimo film addirittura diventa preside dopo la morte, per mano dello stesso Piton, di Albus Silente. Grande merito all’attore Alan Rickman, deceduto ormai cinque anni fa, per il modo in cui lo interpreta. Di seguito descriveremo le cinque scene più belle, a nostro parere, degli otto film:

STAMBERGA STRILLANTE (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban): Harry lì trova Sirius Black ed arriva poi Piton che vuole ‘catturarlo’. Ne nasce un bel dialogo: “Il bacio del dissenatore dicono sia insopportabile da vedere, ma io farò del mio meglio”, dice Piton a Black, spiegandogli cosa gli attendeva una volta usciti da lì.

PITON VS GILDEROY ALLOCK (Harry Potter e la camera dei segreti): Piton batte facilmente in duello il prof. di Difesa contro le Arti Oscure, Allock, che tanto si vantava delle sue abilità.

LEZIONE DI OCCLUMANZIA (Harry Potter e l’ordine della Fenice): Piton prova ad insegnare ad Harry come difendersi da Lord Voldemort ma le cose non vanno proprio bene tanto che Harry viene mandato via, dopo essere entrato nella mente di Piton. “Tuo padre era un maiale!”, la frase di Piton che più ricordiamo del dialogo.

SEMPRE (Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2): Piton mostra ad Albus Silente il suo patronus, uguale a quello di Lily, la madre di Harry. “Dopo tutto questo tempo?”; “Sempre!”.

LA MORTE DI PITON (Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2): Piton dà ad Harry le sue lacrime da portare al ‘pensatoio’. Lì Harry scoprirà tutta la verità su cosa è davvero successo la notte in cui i suoi genitori morirono e cosa deve fare. “Guardami! Hai gli occhi di tua madre”, le ultime parole di Piton prima di chiudere gli occhi.