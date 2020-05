Harry Potter: Rupert Grint è diventato papà

Chi di voi non ha trascorso la sua infanzia guardando la magica saga di Harry Potter sognando che un giorno avrebbe fatto parte della scuola di Hogwarts? Ebbene quei ragazzini che interpretavano il famoso trio formato da Harry, Hermione e Ron sono cresciuti e uno di loro è diventato papà proprio da pochi giorni.

RUPERT GRINT: LA NOTIZIA CHE ASPETTAVANO UN BAMBINO – La notizia che aspettavano un bambino è avvenuta tramite il giornale inglese The Mirror circa un mese fa. Rupert Grint e la sua attuale compagna sono infatti molto legati alla loro privacy e non amano molto far parlare della loro vita privata.

LA NASCITA DEL BAMBINO – La nascita del bambino è avvenuta proprio due giorni da, il 6 Maggio a Londra. La relazione con Georgia Groome è duratura. I due sono infatti insieme sin dal 2011 e con la nascita del bambino hanno coronato il loro sogno d’amore. Stando sempre molto attenti alla loro privacy i due lo hanno annunciato tramite un portavoce.

”Rupert Grint e Georgia Groome sono lieti di confermare la nascita della loro bambina. Vi preghiamo di chiedervi di rispettare la loro privacy in questo momento molto speciale”. Naturalmente i fan della saga in cui Rupert ha partecipato come protagonista sono impazziti dalla gioia!

Per ora la coppia non ha lasciato trapelare nulla, magari daranno qualche altra notizia sul nome della piccola e su altri dettagli della loro vita privata, intanto siete contenti della lieta notizia?