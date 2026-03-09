Hasa, la nuova gemma del Napoli

Luis Hasa è uno dei giovani più interessanti di proprietà del Napoli. Il centrocampista, classe 2004, sta vivendo una stagione importante in Serie B, dove sta trovando spazio e continuità. Per molti addetti ai lavori è un talento da tenere d’occhio, perché ha qualità tecniche e una buona visione di gioco

Dal bianconero a Napoli

Hasa è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove si è fatto notare grazie alle sue prestazioni con la Primavera. È un centrocampista offensivo, bravo con il pallone tra i piedi e capace di creare occasioni per i compagni. Con la Juventus Next Gen ha avuto le prime esperienze tra i professionisti, imparando a confrontarsi con un calcio più fisico e competitivo.

Successivamente il Napoli ha deciso di puntare su di lui. Il club azzurro ha visto nel giovane centrocampista un prospetto interessante per il futuro e lo ha portato in squadra. Tuttavia, per permettergli di crescere senza troppe pressioni, è stata scelta la strada del prestito.

Quest’anno…

Così Hasa è finito in Serie B, dove sta cercando di dimostrare tutto il suo valore. In questo campionato sta giocando con maggiore continuità e sta mettendo in mostra le sue qualità. Le sue prestazioni stanno attirando attenzione, perché quando ha il pallone riesce spesso a dare fantasia e ritmo al gioco della Carrarese.