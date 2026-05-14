Hasa torna a Napoli, ma non per rimanere: possibile esperienza in Serie A

Luis Hasa si prepara a tornare al Napoli dopo l’esperienza in prestito alla Carrarese, ma il suo futuro resta ancora tutto da definire. Il giovane centrocampista italo-albanese ha disputato una stagione positiva in Serie B, mettendo in mostra qualità tecniche, personalità e una crescita costante che non è passata inosservata

Verrà valutato

Il Napoli valuterà il ragazzo durante l’estate prima di prendere una decisione definitiva. La società azzurra crede nel talento di Hasa, ma la forte concorrenza a centrocampo potrebbe spingere il club a considerare una nuova esperienza in prestito, magari ancora in Italia e possibilmente in Serie A. Alcune squadre della massima serie, infatti, avrebbero già mostrato interesse nei suoi confronti.

Durante la stagione con la Carrarese, Hasa ha dimostrato di avere buone capacità di inserimento e una discreta visione di gioco. Numeri e prestazioni confermano il percorso di crescita del calciatore, che ora spera di convincere Antonio Conte a concedergli una possibilità nel nuovo Napoli.

Le possibilità in Serie A

Tra le squadre che si sono mosse per l’albanese ci sono Genoa, Torino, Parma e Sassuolo. Lievi sondaggi, ma che potrebbero trasformarsi in qualcosina in più. Il centrocampista piace e sembra essere un profilo che molte squadre di Serie A vorrebbero far crescere.