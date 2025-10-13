Hasa, un futuro già scritto: il Napoli sa già cosa vuole fare

I partenopei sembrano indirizzati verso una direzione specifica con Luis Hasa, centrocampista italo albanese che ha iniziato bene la propria stagione in prestito alla Carrarese

Inizio promettente

Ne abbiamo già parlato, ma ci sono comunque aggiornamenti sulla situazione di Luis Hasa. Le ultime prestazioni del calciatore di proprietà del Napoli, infatti, sembrano essere incoraggianti e i partenopei sono convinti che se dovesse continuare così potrebbe addirittura diventare un titolare per il futuro.

Non bisogna, però, farsi buttare fumo negli occhi: il calciatore deve giocare e non ricevere troppe pressioni, per questo è andato in prestito in Serie B alla Carrarese dove può fare tranquillamente il suo cammino.

Una stagione buona, per ora

La stagione di Luis Hasa, tolto qualche basso dovuto all’inesperienza, è fino ad ora buona. Il calciatore italo albanese sta giocando un buon calcio e tolta la partita contro l’Avellino, dove è calato totalmente ad un certo punto, sta davvero esprimendo un buon rendimento. Deve imparare a dosarsi ed a stare bene in campo, ma se impara può essere un ottimo rinforzo per i partenopei. Il Napoli sta facendo le dovute valutazioni e a fine stagione deciderà cosa fare. Quasi sicuramente ci sarà modo di vedere il giovane anche in Serie A, quasi sicuramente con un nuovo prestito il prossimo anno se dovesse fare bene.