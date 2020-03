HAZLETT: il nuovo singolo dell’artista è “Easy now tiger”

Hazlett è un artista australiano che ho inziato ad ascoltare qualche mese fa in un pomeriggio invernale, di quelli in cui accendi il pc, cerchi una playlist per rilassarti senza pensare a niente. Ascoltavo le canzoni una ad una senza però essere particolarmente coinvolta fino a quando ho sentito qualcosa di diverso che mi ha catturata. Era Suncats, sono rimasta incantata dalla voce e dal sound delicato ma allo stesso tempo energico di quella traccia. Era proprio ciò di cui avevo bisogno, quindi ho cercato subito altri suoi brani e non ne sono rimasta delusa.

Ieri, come ogni venerdi che si rispetti, tra le nuove uscite c’era anche è il suo nuovo singolo Easy now tiger, un brano che parla di un amore a distanza e di quanto possa essere complicato da gestire. Hazlett non ha paura di raccontarsi e mostrare i suoi sentimenti. Caratterizzata da un’atmosfera dreamy e intima, in cui il cantante quasi sembra sussurrare le parole cercando comunque di dare forza e coraggio a chi si trova o si è trovato in questo tipo di situazione.

Parlando del brano Hazlett dice: “Questa è la mia ode alle storie d’amore a distanza. Sono io che cerco di rassicurare qualcuno su quei momenti in cui una persona attraversa la nostra mente ma forse in quell’istante non riusciamo a comprendere pienamente ciò che succede. Parlo di quando si sale nervosamente ed eccitati su un aereo per vedere quella persona. Di quante piccole cose vengono in mente durante il giorno e ci fanno pensare a quella persona e di come alla fine si possa portare avanti solo se entrambe le parti sono consapevoli e si sentono allo stesso modo nei confronti di quel sentimento.”

Nostalgica e intensa, essenziale e rassicurante, questa traccia farà parte del suo EP “Thundering Hopes” che uscirà prossimamente.

Hazlett ora vive a Stoccolma dove ha iniziato il suo progetto da solista con l’aiuto del suo produttore Freddy Alexander. Alcuni dei suoi brani sono Monsters, Never Gonna Give You Up (cover) e altri si trovano all’interno dell’EP uscito nel 2017: Honey, Where Is My Home.