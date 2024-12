Heidi Baci pronta a tornare in TV come conduttrice: ecco dove

Heidi Baci, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è pronta a tornare sotto i riflettori, ma stavolta in un ruolo del tutto nuovo: quello di conduttrice. Dopo aver partecipato al reality show italiano condotto da Alfonso Signorini, Heidi aveva abbandonato il programma a causa di un impegno familiare legato alla salute di suo padre. Tuttavia, la giovane albanese ha saputo trovare il suo riscatto nella sua terra natale, dove ha preso parte alla versione albanese del Big Brother Vip.

Durante la sua partecipazione a quest’ultima edizione, Heidi ha conquistato il cuore del pubblico e, parallelamente, ha trovato l’amore con il coinquilino Romeo Veshaj. La loro storia, che ha fatto emozionare molti, è nata sotto gli occhi attenti dei telespettatori e si è consolidata anche una volta fuori dalla Casa, continuando a crescere di giorno in giorno.

Un nuovo progetto

A distanza di mesi da quell’esperienza, Heidi ha annunciato un nuovo capitolo della sua carriera televisiva: attraverso il suo profilo Instagram, ha rivelato che tornerà nel Big Brother Vip albanese, ma non più come concorrente. Questa volta, infatti, avrà un ruolo da protagonista come conduttrice di un programma spin-off collegato al reality. Il programma si chiamerà The Big Brother Vip Fan Club e si concentrerà sul commento quotidiano di ciò che accade nella Casa, con la partecipazione di diversi ospiti.

Heidi ha condiviso la notizia con entusiasmo, ringraziando i suoi fan per il supporto e mostrando gratitudine a Top Channel Albania per averle dato fiducia in questa nuova avventura.

“Sono pronta per una nuova esperienza televisiva! Grazie per il vostro sostegno incondizionato sempre. Grazie Top Channel Albania per la fiducia”, ha scritto Heidi nelle sue storie Instagram. La sua carriera sembra essere in forte ascesa e i fan sono già in trepidante attesa di vedere Heidi in questa nuova veste.