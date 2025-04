Helena Prestess, a Verissimo: “Il mio ex fidanzato mi ha rotto il coccige”

Nell’ultima puntata di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha ospitato Helena Prestess. Durante l’intervista, la concorrente del “Grande Fratello” ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita. Tra i tasselli che l’hanno resa la persona che è oggi, c’è stata anche la relazione “tossica” e violenta con il suo ex fidanzato.

Le sue parole: “Ho avuto un ex che è stato un po’ violento. Mi ha rotto anche il coccige. Mi ha detto un forte calcio. Prima che io andassi a Londra, stavo andando a fare la Fashion Week. Non l’ho denunciato. Però l’ho lasciato dopo aver capito. Dayane Mello mi ha aiutata tanto, è venuta a casa mia un giorno e mi ha vista molto male. Lei è molto empatica. È venuta e ha detto, ‘tu non stai bene devi fare qualcosa’. E io non riuscivo a raccontarlo a nessuno.”

Quel giorno è venuta ha visto che non stavo bene e mi ha detto ‘ma cosa stai facendo? Dov’è la ragazza che ho conosciuto? Come mai permetti tutto questo?’. E ho visto che quel rapporto non mi faceva bene e l’ho lasciato.

Da quel giorno io non l’ho più rivisto. Io non sono andata in ospedale perché sono andata a Londra a lavorare e non riuscivo nemmeno a sedermi in aereo. Dovevo stare in piedi. Però dovevo lavorare. Quindi ho camminato con dolore, ho fatto le sfilate con dolore.“

“Adesso sorrido e racconto quello che mi è successo con più serenità perché ho superato tutto quello che mi è successo.”