Helena Prestess, al centro del gossip. Ex coinquiline tornano a parlare di lei.

La notorietà raggiunta dalla fidanzata di Javier non è passata inosservata al alcune coinquiline. Ilaria Galassi in un intervista a all’account DiadaNeve, ha commentato gli scontri avuti in casa con Helena:” A volte la mia leggerezza e spontaneità vengono fraintese. Mi sono state fatte delle domande, mi sono state dette delle cose che non conoscevo, e ci sono rimasta un po’ male. Così, con la spontaneità e la leggerezza che fortunatamente mi contraddistinguono, ho risposto in quel modo.

Non a lei come persona, ma in riferimento a tutto ciò che è accaduto nella Casa del Grande Fratello. Anche perché ho sempre detto che è una brava donna, molto generosa e per niente materialista. Però, insomma, ci sono state alcune situazioni che mi hanno lasciata un po’ perplessa”.