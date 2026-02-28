Hellas Verona-Napoli, la formazione scelta da Antonio Conte

Alle 18.00 di oggi lo Stadio Bentegodi sarà teatro della sfida tra Hellas Verona e Napoli, un match che mette in palio punti pesanti e che arriva in un momento delicato della stagione. Gli azzurri sono chiamati a dare continuità ai risultati, mentre i gialloblù cercano conferme davanti al proprio pubblico.

Antonio Conte sembra avere le idee chiare: il tecnico è pronto a riconfermare la formazione dell’ultima gara con due soli cambi, una scelta che punta sulla solidità e sugli automatismi costruiti nelle ultime settimane. La linea difensiva resterà compatta, il centrocampo dovrà garantire equilibrio e intensità, mentre in avanti si chiederà cinismo sotto porta per colpire al momento giusto.

La formazione del Napoli:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Il Hellas Verona proverà a rendere la vita difficile al Napoli sfruttando aggressività e ritmo, soprattutto nei primi minuti. Dall’altra parte, il Napoli sa che questa è una gara da non sbagliare. Conte chiede concentrazione massima e spirito di sacrificio, elementi fondamentali per portare a casa una vittoria che potrebbe dare ulteriore slancio al percorso degli azzurri. Il calcio d’inizio si avvicina: alle 18.00 il campo dirà se la continuità scelta da Antonio Conte sarà la chiave giusta per tornare da Verona con tre punti pesanti.