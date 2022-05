Henrikh Mkhitaryan conteso tra Roma e Inter

Henrikh Mkhitaryan e la Roma tardano con il rinnovo, il calciatore si avvicina alla scadenza. Anche l’inter su di lui

Non cessa la telenovela che vede Henrikh Mkhitaryan, la Roma e l’Inter coinvolte. Il calciatore armeno sembra non aver ancora raggiunto il rinnovo con i giallorossi, nonostante negli ultimi giorni stia filtrando parecchio ottimismo a Trigoria.

Il calciatore ex Manchester United e Arsenal è in scadenza di contratto e l’Inter potrebbe provare il colpo a zero se la Roma non dovesse chiudere la trattativa per il rinnovo. Il centrocampista ha già fatto sapere quali siano le sue condizioni per il rinnovo, dando cifre e durata contrattuale.

L’Inter fiuta il colpaccio

Il calciatore compirà 34 anni il prossimo 21 Gennaio, dunque si ritrova vicino al tramonto della propria carriera. Nonostante ciò – anche se mostra qualche acciacco fisico – il centrocampista armeno sta continuando a sfornare buone prestazioni. In stagione ha giocato complessivamente 43 partite tra tutte le competizioni, offrendo ben 5 gol e 9 assist in 3.342 minuti. Purtroppo ora è fermo dalla partita con il Bologna per un infortunio.

Prestazioni che stanno comunque intrigando alcune tra le big italiane, con Napoli e Inter pronte ad offrire quello che chiede. L’armeno vorrebbe almeno un biennale da 4.5 milioni di euro netti a stagione, cifre che potrebbero concludere subito la trattativa. La Roma sembra intenzionata ad accontentarlo, ma il tempo scorre e più si va avanti più il calciatore potrebbe ritrovarsi ad ascoltare le offerte delle altre società. L’Inter punta all’integrarlo in rosa per dare carattere e maturità in più al proprio centrocampo, puntando nuovamente al sollevare lo scudetto.