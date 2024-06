Hermoso al Napoli bloccato dalle richieste elevate

Mario Hermoso al Napoli si potrebbe fare, ma al momento ogni tipo di trattativa con il calciatore e il suo entourage è ferma a causa delle richieste fin troppo elevate di stipendio per i gusti degli azzurri

Mario Hermoso saluta ufficialmente l’Atletico Madrid. Tra due giorni si svincolerà dal suo contratto con i colchoneros, dopo aver vestito la camiseta rojiblanca per cinque anni. Il difensore spagnolo scuola Real Madrid, ma passato anche dall’Espanyol e il Real Valladolid, piace e non poco a tante squadre italiane.

Tra queste c’è il Napoli, che però non sta affondando il colpo a causa delle richieste fin troppo elevate per lo stipendio da parte del giocatore e del suo entourage di agenti. Soldi, troppi soldi per quello che vorrebbe Aurelio De Laurentiis con Antonio Conte che però spinge per avere un difensore di spessore.

Le richieste di Mario Hermoso

Il calciatore spagnolo classe 1995 e i suoi agenti avrebbero, infatti, richiesto uno stipendio di almeno 3 milioni annui in un triennale al Napoli con Aurelio De Laurentiis che sarebbe di un’altra idea. Il patron azzurro e Giovanni Manna, infatti, vorrebbero spingersi al massimo verso i 2.5 milioni di euro più bonus, con un biennale con opzione per un terzo anno in favore del Napoli.

Per ora sembra esserci fin troppa distanza tra le parti, con margine però di trattativa. Il giocatore gradirebbe la destinazione italiana, anche se le sirene estere sono tante. Il calciatore ha estimatori sia in Spagna che in Inghilterra, con anche qualche avvicendamento da parte dell’Arabia Saudita.