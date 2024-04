Hermoso, la Juventus si defila: il Napoli chiede informazioni

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli avrebbe richiesto informazioni all’entourage di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid per un eventuale ingaggio. La Juventus era sul giocatore, ma ha deciso di defilarsi

Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, potrebbe lasciare la Spagna nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il suo contratto con i colchoneros è in scadenza a fine stagione, giugno 2024 la dead line, e non sembra aver voglia di rinnovare. Tanto meno l’Atletico avrebbe fatto offerte effettivamente allettanti per trattenerlo. La possibilità che lasci la Spagna, dunque, al momento è forte.

Il giocatore, nelle scorse settimane, è stato sondato da varie squadre tra cui anche alcune italiane. In cima alla lista delle pretendenti del nostro paese c’è l’Inter, che avrebbe intenzione di fare un tentativo. Poi ci sono Milan e Juventus, con i bianconeri che hanno deciso di virare su Calafiori e i rossoneri di puntare, magari, su un profilo ben più giovane del classe ’95 ex Espanyol. Resta, però, un’altra pista.

Difficile, ma non impossibile

L’altra pista porterebbe a Napoli, dove Aurelio De Laurentiis avrebbe già effettuato un tentativo per il calciatore. Si sarebbe già mosso in favore delle tenebre per parlare con gli agenti di Mario Hermoso che hanno dato ai partenopei la loro prima richiesta per lo stipendio. Difatti, il giocatore vorrebbe almeno 5 milioni di euro.

A raccontarlo anche calciomercato.com, che ha detto: “La Juventus si era informata, ma ora per il tanto desiderato difensore centrale di piede mancino ha deciso di andare all in su Calafiori del Bologna. Un pensierino lo aveva fatto anche il Milan: il contatto con l’entourage non ha però portato all’apertura di una trattativa perché il club rossonero è intenzionato a fare un investimento importante nel ruolo su un profilo più giovane. Nelle ultime settimane si è parlato molto anche di Inter e Napoli come possibili destinazioni per lo spagnolo ma in realtà in questo momento i costi dell’eventuale operazione (richiesta da 5 milioni d’ingaggio) sono considerati troppo alti da entrambe le società”.