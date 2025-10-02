Hernanes (ex Juventus ed Inter) esprime il suo pensiero sul Napoli e Kevin De Bruyne

Il nome di Kevin De Bruyne a Napoli evoca subito classe, esperienza e un curriculum da campione. Eppure, nonostante i due gol realizzati in questo avvio di stagione, c’è chi non vede nel belga quel valore aggiunto che tutti si aspettavano. L’impressione, per alcuni osservatori, è che il suo arrivo abbia più complicato che arricchito il mosaico di Antonio Conte.

A sorprendere sono state le parole, ancora prima della discussa sconfitta contro il Milan, di Hernanes, ex regista di Juventus e Lazio, che a DAZN ha confessato di essere un grande estimatore di De Bruyne, al punto da considerarlo uno dei migliori centrocampisti di sempre. Tuttavia, il brasiliano non ha esitato a lanciare la provocazione.

“Sono un fan di De Bruyne, sono innamorato di lui. Penso sia uno dei centrocampisti migliori della storia. Però dico anche che lui nel Napoli è quasi un disturbo, non ha migliorato la compagine di Antonio Conte. Chiarisco il mio pensiero”.

“La squadra prima di De Bruyne era già rodata, il centrocampo era perfetto. Adesso è arrivato lui e non potevi lasciarlo in panchina, così come non puoi lasciare nessuno del centrocampo perfetto in panchina. Quindi Conte ha messo tutti insieme, ma ciò non ha portato a nessun miglioramento. Vincono sì, perché sono forti, hanno la mentalità contiana. Ma non vedo un Napoli migliorato”