Higuain: “A Miami sto benissimo, ho sofferto il bullismo! Non torno in Argentina per l’insicurezza”

L’ex calciatore di Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad EPN in cui ha parlato del passato e della sua attuale vita a Miami dopo essersi trasferito dall’Europa alla MLS: “Sono in un gran momento dal punto di vista sportivo e umano“.

“Quando stai bene umanamente e mentalmente, è difficile che stare male dal punto di vista sportivo. Sono in un gran momento, lo si vede in campo e me la sto godendo come quando ero bambino e giocavo in piazza o al parco, senza l’esposizione mediatica e la pressione“.

“In Argentina non torno da due anni ed ho pensato di tornare, ma non a vivere. Voglio vivere qui negli Stati Uniti. Purtroppo non avrei mai pensato che avrei detto di non voler tornare in Argentina, per i miei amici, per la mia famiglia, ma non si può. Non si può per l’insicurezza, per l’inflazione, per le condizioni in cui vive la gente. Parlo con i miei amici ed ogni giorno è peggio. La verità è che io sono un privilegiato, tante persone non hanno la possibilità di andarsene e sono costrette a vivere lì, ma io non tornerò in Argentina“.

Gonzalo Higuain è quindi cosciente che la sua carriera da calciatore volge al termine. Nonostante ciò, il Pipita non fa drammi e già pensa ad un futuro lontano dal calcio.

L’attaccante ha infine dichiarato: “A Miami sono felice. Qui negli Stati Uniti è diverso, da noi siamo abituati alle critiche […]. Ora sono molto felice, sarà che adesso sono più grande. I tanti brutti momenti che ho dovuto vivere, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano […]“.