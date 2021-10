Higuain dice addio al calcio. Il prossimo 8 novembre ultima partita in MLS?

Gonzalo Higuain potrebbe appendere gli scarpini al chiodo tra poco più di due settimane. Il bomber argentino, da settembre 2020 all’Inter Miami sarebbe arrivato alla fine di una carriera che gli ha regalato gioie e dolori in gran quantità. Osannato e profondamente odiato dallo stesso pubblico, con lui finirebbe l’epoca d’oro dei numeri nove duri e puri, i centravanti con stazza e fiuto del gol che fanno impazzire i tifosi da decenni.

Il rumor ha iniziato a circolare già in estate quando alcuni esperti di mercato avevano iniziato a subodorare aria di crisi tra il “Pipita” e la squadra di Miami. L’esperienza in Mls dell’argentino non si può dire sia stata esaltante, anzi i ripetuti infortuni hanno spesso e volentieri tenuto Gonzalo lontano dai campi per periodi piuttosto lunghi.

Al pari delle performance anche la voglia di incidere del giocatore è andata via via sempre più infiacchendosi, persa in un campionato poco seducente e un livello che rasenta le serie cadette europee. Insomma, Higuain non sarebbe per nulla felice della sua scelta e in assenza di nuove offerte sarebbe addirittura a considerare l’idea di finirla qui.

Il divorzio tra Higuain e l’Inter Miami arriverebbe con largo anticipo anche rispetto alla naturale scadenza del contratto che recita dicembre 2022. Tuttavia l’argentino è uno dei giocatori più pagati del club con i suoi 5,7 milioni di dollari a stagione e a meno di un clamoroso riconoscimento in danaro sonante da parte degli americani potrebbe non essere così facile riuscire a sbarazzarsi di lui.

Insomma, la situazione è tutta da monitorare. Intanto la data dell’otto novembre si avvicina ad ampie falcate e il futuro del Pipita potrebbe già essere lontano dal calcio e dalle sue tensioni. Il buen retiro a Buenos Aires è pronto ma il giocatore potrebbe anche decidere di rimanere in Florida, magari da eterno turista, a godersi il sole e la pace della città più latina degli Stati Uniti.