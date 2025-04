Higuain disse “Il portiere più bravo? Fargli gol era quasi impossibile”

Parlando ai microfoni di Premium Sport, Gonzalo Higuain qualche tempo fa rivelò alcune cose della sua carriera. Tra di queste un suo ex compagno, un portiere, che da lui è ritenuto uno dei migliori della storia

In un’intervista passata Gonzalo Higuain parlò dei suoi ex compagni di squadra e non solo. Tra i tanti con cui ha condiviso lo spogliatoio anche talenti del calibro di Dybala e Casillas. Tra i tanti giocatori, però, alcuni sono riusciti ad entrargli nel cuore e a diventare tra i più forti della storia secondo lui.

Le parole di Higuain

Ecco cosa disse l’ex calciatore del Napoli: “Da ragazzo guardavo il calcio italiano, dove giocavano grandi attaccanti come Trezeguet, Batistuta, Crespo e Montella. E poi c’era il migliore di tutti i tempi che per me è Ronaldo. Dybala e Messi si somigliano molto. Messi è migliore e lo dimostra giorno dopo giorno. Ha tutte le caratteristiche per diventare un top player ma dipende solo da lui: dovrà avere una grande forza mentale. Quando arrivi così velocemente ad alti livelli non è facile restarci per molti anni. Ci saranno molti alti e bassi, dovrà sempre mantenere un equilibrio e non ascoltare le critiche e gli elogi. Arrivare nell’élite subito è un vantaggio perché si impara a crescere velocemente e poi giochi subito con giocatori di alto livello”.

Poi continuò: “Il difensore più tosto che ho affrontato a parte mio padre è stato Puyol. Quando giocavo contro il Barcellona era insopportabile. Il portiere più bravo? Ho avuto la fortuna di giocare con tre grandi portieri: Casillas, Reina e Buffon. Quando giocavo contro Gigi era una doppia sfida perché riuscire a fare gol a uno come lui era una cosa straordinaria, quasi impossibile. Lo ammiro molto perché ha la stessa fame di quando era un ragazzino”